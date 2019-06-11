ЗМІ дізналися, коли Huawei запустить власну операційну систему

Китайська компанія Huawei тестує власну операційну систему і може її представити у третьому кварталі 2019 року.

Про це повідомляє Global Times із посиланням на джерела.

“Huawei тестує власну операційну систему, яку буде названо HongMeng OS для китайського ринку та Oak OS для іноземних ринків, імовірно буде запущена у третьому кварталі 2019 року”, - йдеться у повідомленні.

За словами співрозмовників, це може статися не раніше серпня або вересня.

Раніше, 23 травня, повідомлялося, що китайська компанія Huawei може цього року розробити власну операційну систему після того, як американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.

Як повідомлялося, у середині травня президент США Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

Пізніше американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.