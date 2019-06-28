Twitter блокуватиме передвиборчу агітацію в Канаді

Соціальна мережа Twitter вирішила блокувати передвиборчу агітацію перед виборами у Канаді, які відбудуться цієї осені.

Про це в інтерв'ю CBC заявила голова Департаменту державної політики Twitter у Канаді Мічел Остін.

“Twitter забороняє політичну рекламу з 30 червня до дня виборів (у Канаді — ред.)”, - сказала вона.

За словами Остін, політична реклама буде знов дозволена у соцмережі як тільки відкриються дільниці.

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Вона також попередила, якщо хтось все ж таки наважиться обійти заборону й опублікувати у Twitter політичну рекламу, її буде видалено.

Як повідомлялося, компанія Facebook додала Україну та Канаду до списку країн і територій, де політична реклама ретельно перевіряється.