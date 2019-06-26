Facebook перевіряє політичну рекламу в Україні

Компанія Facebook додала Україну та Канаду до списку країн і територій, де політична реклама ретельно перевіряється.

Про це повідомляє прес-служба соціальної мережі, передає USA Today.

"Facebook оголосив у понеділок, що почне впроваджувати інструменти для виборчої та соціальної реклами в Канаді та Україні, щоб бути більш прозорими щодо політичного характеру таких оголошень", - йдеться у повідомленні.

Вимоги щодо публікації політичної реклами включають, зокрема, вказівку на повне ім'я особи або назву організації, яка її оплатила. Ця інформація з'являтиметься безпосередньо у самій рекламі. Більш детальні дані про оголошення, зокрема статистика переглядів, зберігатимуться протягом семи років у спеціальному архіві Ad Library.

Соціальна мережа також планує впровадити інструменти прозорості в Сінгапурі та Аргентині в найближчі кілька місяців.

Як зазначається, Facebook не буде контролювати, чи відповідатимуть оголошення місцевим виборчим законам про рекламу у цих країнах, однак соцмережа розслідуватиме та припинятиме незаконну рекламу.