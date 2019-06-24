Японські вчені створюють кімнату-зарядку для смартфонів

Університетські дослідники займаються розробкою технології, яка перетворює цілу кімнату на бездротовий пристрій для зарядки батарей смартфонів та інших пристроїв.

Група, очолювана професором Токійського університету Єсіхіро Кавахара, успішно випробувала цю технологію в спеціально спорудженому приміщенні.

У стіни та підлогу вмонтовані у панелі, що створюють магнітне поле по всьому приміщенню.

Випробування продемонструвало, що смартфон отримує електроенергію і його батарея почала заряджатися. Освітлення в кімнаті також працювало без підімкнення до електричної мережі.

Створювана система позбавляє необхідності розміщувати телефони та інші пристрої в безпосередній близькості від зарядного пристрою.

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Дослідники розповіли, що вони дотримуються міжнародних правил безпеки при використанні магнітних полів. Подальшим завданням є підвищення ефективності зарядки й зниження витрат.