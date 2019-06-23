Японським школярам дозволили користуватися смартфонами

Департамент освіти Токіо скасував свою заборону на користування мобільними телефонами в школах, запроваджену десять років тому.

Про це інформує NHK.

“Представники департаменту освіти Токіо вирішили дозволити учням громадських підвищених середніх шкіл приносити в школу смартфони. Департамент відзначає, що смартфони є добрим інструментом для підтвердження безпеки дітей під час стихійного лиха. Смартфони також, за словами представників департаменту, все частіше використовуються на уроках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що десять років тому департамент заборонив використовувати мобільні телефони і смартфони в більшості шкіл Токіо.

Однак, як показав проведене торік опитування, 97,3% учнів старших класів середніх шкіл мають смартфони. І, ймовірно, багато хто приносить їх на заняття.

В освітньому департаменті також заявили, що рішення про те, чи дозволяти учням користуватися навушниками, залишається на розсуд директорів шкіл.