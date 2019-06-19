Українські школярі здобули 5 нагород на міжнародному науковому конкурсі

Учні Малої академії наук України отримали пʼять нагород на Науково-освітній виставці-конкурсі у галузі енергетики та технічних наук OKSEF в Туреччині.

Як зазначається у пресрелізі Малої академії наук, який є в розпорядженні Укрінформу, участь у конкурсі брали 20 країн.

"Золото отримав Дмитро Лопушанський за пристрій для незрячих HelpyEyes, Станіслав Лінчаковський - срібло за роботу з фізики (Розробка технології виготовлення та дослідження композитних матеріалів на основі вторинного поліетилентерефталату), Єлизавета Столярчук (Переробка органічних та неорганічних відходів за допомогою сонячної енергії), Артем Агванян (Незалежні системи моніторингу якості повітря) та Володимир Новицький (Чисельний розрахунок частот вільних коливань жорстко закріпленої квадратної пластини) - отримали бронзу", - йдеться у релізі.

Конкурс енергетичних та інженерних проєктів OKSEF проводиться вже вдруге. Він складається з двох етапів.

Спочатку - постерний захист, тобто презентація роботи на стенді. Журі оцінює кожну роботу, окремо підходячи до стендів і спілкуючись із автором проєкту. Друга частина – це презентаційна, коли кожен учасник індивідуально презентує свій проєкт і відповідає на запитання журі.

Учні МАН привезли з міжнародного змагання OKSEF повний набір медалей