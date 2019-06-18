Франція, Німеччина й Іспанія створять бойовий літак нового покоління

Франція, Німеччина й Іспанія створять бойовий літак нового покоління

Укрінформ
Франція, Німеччина й Іспанія домовилися спільно створювати авіаційну систему майбутнього (SCAF)
Угоду про реалізацію відповідної програми підписали на 53-ому Міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у Ле Бурже міністри оборони трьох країн, написав Президент Франції у Тwitter.

Як інформує Міністерство збройних сил Франції, програма SCAF передбачає створення бойового літака шостого покоління і безпілотних літальних апаратів, які планується поставити на озброєння із 2040 року.

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Бойову авіаційну систему майбутнього створюватимуть компанії Dassault і Airbus, які на виставці у Ле Бурже представили макет (у реальному розмірі) прототипу майбутнього бойового літака.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron

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