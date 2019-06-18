Франція, Німеччина й Іспанія створять бойовий літак нового покоління

Як інформує Міністерство збройних сил Франції, програма SCAF передбачає створення бойового літака шостого покоління і безпілотних літальних апаратів, які планується поставити на озброєння із 2040 року.

Бойову авіаційну систему майбутнього створюватимуть компанії Dassault і Airbus, які на виставці у Ле Бурже представили макет (у реальному розмірі) прототипу майбутнього бойового літака.

Фото: twitter.com/EmmanuelMacron