Франція, Німеччина й Іспанія створять бойовий літак нового покоління
Укрінформ
Франція, Німеччина й Іспанія домовилися спільно створювати авіаційну систему майбутнього (SCAF)
Угоду про реалізацію відповідної програми підписали на 53-ому Міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у Ле Бурже міністри оборони трьох країн, написав Президент Франції у Тwitter.
Як інформує Міністерство збройних сил Франції, програма SCAF передбачає створення бойового літака шостого покоління і безпілотних літальних апаратів, які планується поставити на озброєння із 2040 року.
Бойову авіаційну систему майбутнього створюватимуть компанії Dassault і Airbus, які на виставці у Ле Бурже представили макет (у реальному розмірі) прототипу майбутнього бойового літака.
Фото: twitter.com/EmmanuelMacron