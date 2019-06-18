"Антонов" підпише контракт на виробництво 13 літаків для МВС

“ДП "Антонов", що входить до складу ДК "Укроборонпром", отримає замовлення на виробництво літаків Ан-178 для потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії. Є домовленість про підписання відповідного контракту восени 2019 року”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, про це у рамках 53-го Paris Air Show 2019 Le Bourget заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. Попередньо досягнуто угоду про збирання на ДП "Антонов" 13 машин.

За словами президента підприємства Олександра Донця, ідеться про завершення проектування та сертифікацію транспортного літака Ан-178. Літак повен бути оснащений українським, американським та європейським обладнанням. За його розрахунками, перший літак може бути виготовлено за два-три роки.

За інформацією пресслужби, гендиректор ДК "Укроборонпром" Павло Букін, своєю чергою, наголосив, що виробництво літаків для внутрішнього споживача, зокрема, ЗСУ, МВС, ДСНС, – це ключова умова відновлення в Україні серійного виробництва.