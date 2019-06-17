В Ле Бурже українці представили ракети "Антарес", "Циклон" та космічний апарат

На 53-ому Міжнародному авіакосмічному салоні Paris Air Show у Ле Бурже українські конструктори з КБ "Південне" та ДП ВО "Південний машинобудівний завод" представили макети діючої та перспективних ракет-носіїв, макет космічного апарата та кріогенний паливний бак.

Про це повідомляє у Facebook прес-служба конструкторського бюро "Південне".

"На нашій, спільній з ДП ВО «Південний машинобудівний завод», експозиції представлено макети діючої ракети-носія "Антарес", перспективних РН – "Циклон-4М", "Циклон-1М" та "Маяк-SH-5", макет космічного апарата "YuzhSat-1" та кріогенний паливний бак, який виготовлено на новітніх сучасних виробничих потужностях КБ "Південне", - йдеться у повідомленні.

53-й Міжнародний авіакосмічний салон Paris Air Show / Фото: facebook.com/yuzhnoye

Зазначають, що експозиція українських виробників розміщена на стенді F249 у павільйоні 5. Делегацію очолює генеральний директор ДП "КБ "Південне" Олександр Дегтярев. У програмі роботи української делегації заплановано проведення низки зустрічей і переговорів з налагодження та розвитку співробітництва у сфері освоєння мирного космосу. Особливу увагу буде приділено питанням імпортозаміщення.

У прес-службі КБ нагадали, що Paris Air Show – одна з найбільших і найпрестижніших виставок у світі. Вона відбувається один раз на два роки, і саме тут презентуються новинки та перспективні розробки провідних підприємств у сфері літако- і двигунобудування, космічної й оборонної техніки, новітніх матеріалів і технологій.

За даними організаторів заходу, цьогоріч у авіасалоні беруть участь 2462 компанії з 50 країн світу. Окрім ДП "КБ "Південне" та ДП ВО "ПМЗ", Україну також представляють ДП "Антонов", АТ "Мотор Січ", ДП "Івченко-Прогрес" та ДК "Укроборонпром".