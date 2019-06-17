У Парижі відкривається найбільша у світі авіаційно-космічна виставка

У столиці Франції Парижі розпочинає роботу найбільша у світі Міжнародна паризька авіаційно-космічна виставка.

П’ятдесят третє шоу SIAE-2019, що традиційно проводиться раз на два роки у передмісті Парижа Ле Бурже, триватиме до 23 червня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Франції.

«Подія, що вже має сторічну історію, є найбільшою і найдовшою презентацією в аерокосмічній галузі у світі. Презентація є центром розвитку та подій у глобальному аерокосмічному ринку», - заявляють організатори.

Цього року на виставці буде представлено 142 літальні апарати, включаючи військові, багато з яких здійснюватимуть показові польоти.