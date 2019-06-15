У театрі Франка сьогодні востаннє зіграють виставу "Кін IV"

Сьогодні, 15 червня, після двадцяти років аншлагів, на сцені Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка востаннє зіграють легендарну виставу «Кін IV» за п’єсою відомого драматурга Григорія Горіна.

Про це Укрінформу розповів Анатолій Хостікоєв, коментуючи завершення сценічного періоду життя своєї легендарної постановки.

Всі ці роки вистава незмінно виходила за активної і всебічної участі народного артиста України Анатолія Хостікоєва. Одночасно він виступав як її режисер, як актор, і як музикант – спеціально для "Кін IV" вивчив соло на ударних інструментах, яке виконував у фіналі.

«Я 20 років незмінно граю роль Кіна, і весь цей час без заміни у виставі грає прекрасний актор – народний артист України Олексій Богданович. І ось сьогодні ми будемо грати її востаннє. Звичайно, трошки сумно. Але, я жену від себе ці думки! Ми ж не хоронимо виставу, навпаки, тепер вона буде жити вічно у нашій пам’яті», - розповів він.

Хостікоєв додав, що йому дзвонило багато глядачів, фанів вистави, які дивилися її по 15 - 20 разів і говорили, що не вірять у те, що "Кіна IV" закривають.

«Не варто за нею сумувати. Це не сумна подія. 20 років безперервних аншлагів, розумієте, 20! За цей час виросло ціле покоління. У виставі є персонаж Чарльз Кін – маленький син головного героя. У нас їх було п’ять! Діти ростуть, слава Богу, а йому має бути 6 років за п’єсою.

Тому ми періодично шукали актора. І наш Славко грав Кіна, і діти інших акторів. Вони росли, росли, вже хлопчиків не вистачало, настав такий момент, що ми взяли дівчинку! У нас вийшла Анна-Марія Кін», - розповів актор та режисер.

Прем’єра трагікомедії «Кін IV» відбулася 9 червня 1999 року, тоді акторський склад був таким: Анатолій Хостікоєв (Кін) Олексій Богданович (Принц Уельський), Наталія Сумська (Анна Дембі), Олексій Пєтухов (Соломон), Любов Кубюк (Єлена).

«Спочатку ми грали з Наталею, але за тією історією їй було 17, а йому 71. У театрі багато умовностей і глядач на ці умовності погоджується. Наталя довго грала роль 17-річної дівчини, але згодом запропонувала заміните себе на цій ролі», - додав Хостікоєв.

Це його перша режисерська робота, за яку він отримав театральну премію «Київська пектораль» за найкращий режисерський дебют.

Повний текст інтерв’ю з Анатолієм Хостікоєвим читайте вже скоро на Укрінформ.