У театрі Франка сьогодні востаннє зіграють виставу "Кін IV"
Про це Укрінформу розповів Анатолій Хостікоєв, коментуючи завершення сценічного періоду життя своєї легендарної постановки.
Всі ці роки вистава незмінно виходила за активної і всебічної участі народного артиста України Анатолія Хостікоєва. Одночасно він виступав як її режисер, як актор, і як музикант – спеціально для "Кін IV" вивчив соло на ударних інструментах, яке виконував у фіналі.
«Я 20 років незмінно граю роль Кіна, і весь цей час без заміни у виставі грає прекрасний актор – народний артист України Олексій Богданович. І ось сьогодні ми будемо грати її востаннє. Звичайно, трошки сумно. Але, я жену від себе ці думки! Ми ж не хоронимо виставу, навпаки, тепер вона буде жити вічно у нашій пам’яті», - розповів він.
Хостікоєв додав, що йому дзвонило багато глядачів, фанів вистави, які дивилися її по 15 - 20 разів і говорили, що не вірять у те, що "Кіна IV" закривають.
«Не варто за нею сумувати. Це не сумна подія. 20 років безперервних аншлагів, розумієте, 20! За цей час виросло ціле покоління. У виставі є персонаж Чарльз Кін – маленький син головного героя. У нас їх було п’ять! Діти ростуть, слава Богу, а йому має бути 6 років за п’єсою.
Тому ми періодично шукали актора. І наш Славко грав Кіна, і діти інших акторів. Вони росли, росли, вже хлопчиків не вистачало, настав такий момент, що ми взяли дівчинку! У нас вийшла Анна-Марія Кін», - розповів актор та режисер.
Прем’єра трагікомедії «Кін IV» відбулася 9 червня 1999 року, тоді акторський склад був таким: Анатолій Хостікоєв (Кін) Олексій Богданович (Принц Уельський), Наталія Сумська (Анна Дембі), Олексій Пєтухов (Соломон), Любов Кубюк (Єлена).
«Спочатку ми грали з Наталею, але за тією історією їй було 17, а йому 71. У театрі багато умовностей і глядач на ці умовності погоджується. Наталя довго грала роль 17-річної дівчини, але згодом запропонувала заміните себе на цій ролі», - додав Хостікоєв.
Це його перша режисерська робота, за яку він отримав театральну премію «Київська пектораль» за найкращий режисерський дебют.
Повний текст інтерв’ю з Анатолієм Хостікоєвим читайте вже скоро на Укрінформ.