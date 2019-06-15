Facebook подвоїть витрати на рекламу

Компанія Facebook заявила про намір збільшити свої глобальні витрати на рекламу, оскільки прагне відновити довіру користувачів після того, як її репутація постраждала через низку помилок у конфіденційності та інших протиріч.

Про це повідомляє Wall street journal.

"Немає сумнівів, що ми припустилися помилок, і ми перебуваємо у процесі їхнього усунення, але ми повинні розповісти цю історію світу як з точки зору довіри, так і з точки зору цінностей", - заявив керівник з маркетингу Facebook Антоніо Лучіо.

Він зазначив, що компанія подвоїть свої рекламні витрати, щоб провести оновлення списку креативних агентств, які займаються кампаніями для таких брендів, як WhatsApp і Instagram.

За словами Лучіо, репутація Facebook постраждала після звинувачень у тому, що її майданчик використовувався для кампанії з дезінформації та зі втручання у вибори, а також через критику політики конфіденційності та управління даними.

Facebook вже почав докладати своїх зусиль до відновлення довіри зі споживачами, додав Лучіо.

Нещодавно компанія змінила дизайн свого мобільного додатки і веб-сайту, щоб перейти від відкритого публічного форуму до більш приватної мережі з зашифрованим зв'язком у закритих групах.