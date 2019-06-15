Facebook подвоїть витрати на рекламу

Facebook подвоїть витрати на рекламу

Укрінформ
Компанія Facebook заявила про намір збільшити свої глобальні витрати на рекламу, оскільки прагне відновити довіру користувачів після того, як її репутація постраждала через низку помилок у конфіденційності та інших протиріч.

Про це повідомляє Wall street journal.

"Немає сумнівів, що ми припустилися помилок, і ми перебуваємо у процесі їхнього усунення, але ми повинні розповісти цю історію світу як з точки зору довіри, так і з точки зору цінностей", - заявив керівник з маркетингу Facebook Антоніо Лучіо.

Він зазначив, що компанія подвоїть свої рекламні витрати, щоб провести оновлення списку креативних агентств, які займаються кампаніями для таких брендів, як WhatsApp і Instagram.

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За словами Лучіо, репутація Facebook постраждала після звинувачень у тому, що її майданчик використовувався для кампанії з дезінформації та зі втручання у вибори, а також через критику політики конфіденційності та управління даними.

Facebook вже почав докладати своїх зусиль до відновлення довіри зі споживачами, додав Лучіо.

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Нещодавно компанія змінила дизайн свого мобільного додатки і веб-сайту, щоб перейти від відкритого публічного форуму до більш приватної мережі з зашифрованим зв'язком у закритих групах.

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