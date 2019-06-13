Штучний інтелект створив "двійника" Цукерберга

У мережі з'явилося відео, на якому нібито Марк Цукерберг сидить перед камерою і розповідає про контроль над майбутнім людей.

Про це повідомляє BBC.

"Уявіть на секунду: одна людина контролює викрадені дані мільярдів людей. Усі їхні секрети, їхнє життя і їхнє майбутнє", - говорить у відео нібито засновник Facebook.

Голос дійсно дещо схожий на голос Марка Цукерберга, а міміка і рухи губ співпадають зі словами, які він промовляє.

Відзначається, що особливо реалістичним відео виглядає, якщо дивитися його без звуку.

Читайте також: Цукербергу пропонують зменшити владу над Facebook

Проте насправді це відео згенерував штучний інтелект, який раніше схожим чином генерував фейкові відеозвернення інших відомих людей, зокрема, Барака Обами та Дональда Трампа.