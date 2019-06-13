Штучний інтелект створив "двійника" Цукерберга
Відео
Укрінформ
У мережі з'явилося відео, на якому нібито Марк Цукерберг сидить перед камерою і розповідає про контроль над майбутнім людей.
Про це повідомляє BBC.
"Уявіть на секунду: одна людина контролює викрадені дані мільярдів людей. Усі їхні секрети, їхнє життя і їхнє майбутнє", - говорить у відео нібито засновник Facebook.
Голос дійсно дещо схожий на голос Марка Цукерберга, а міміка і рухи губ співпадають зі словами, які він промовляє.
Відзначається, що особливо реалістичним відео виглядає, якщо дивитися його без звуку.
Проте насправді це відео згенерував штучний інтелект, який раніше схожим чином генерував фейкові відеозвернення інших відомих людей, зокрема, Барака Обами та Дональда Трампа.