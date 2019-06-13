Віднині дрони в законі. Поки лише в Європі

В чому суть та чого чекати від нових європейських правил в сфері регулювання цивільних безпілотників

Європейське агентство авіаційної безпеки (ЄААБ ) оприлюднило загальні норми використання дронів, які скоро стануть обов’язковими для всіх країн членів ЄС. Враховуючи стрімкий розвиток світової галузі безпілотників, поява таких норм була лише питанням часу. Досі безпілотні літальні апарати залишалися поза увагою законодавців, не маючи навіть чітко визначеного статусу. У пошуках відповіді на питання, наскільки серйозними наслідками для в цілому для галузі обернуться нові європейські закони та чого від них очікувати Україні, Укрінформ звернувся до відомого авіаційного експерта Богдана Долінце.

Суть нових законів про безпілотники від Євросоюзу

Розмови про необхідність регулювати стрімко зростаючу галузь приватних безпілотних літальних апаратів – більш відомих в народі як дрони – точаться в урядових структурах світу вже доволі довгий час. Особливо “гостро” проблема постала після історії, коли в минулому році “шальні” дрони несподівано “атакували” територію британських аеропортів Ґатвік і Хітроу, через що на добу припинилися всі польоти і аеропорти понесли багатомільйонні збитки. Кілька подібних випадків було також і в інших країнах.

Після цього Європейське агентство авіаційної безпеки всерйоз взялося за дрони і нещодавно оприлюднило результати своєї роботи – один з перших в світі комплекс регулятивних актів, що на загальноєвропейському рівні встановлює правила та обмеження для приватних безпілотників.

По суті, левову частку правових норм становлять технічні вимоги, і вони торкнуться тільки деяких із рядових власників та операторів безпілотників. Зокрема, починаючи з червня 2020-го року оператори безпілотних літаків повинні зареєструватися в країні ЄС, де вони проживають або мають основну роботу. Кожен безпілотник також підлягатиме реєстрації, що дозволятиме його відстежити у випадку необхідності. Це допоможе запобігати випадкам, подібним тим, що сталися в британських аеропортах. Також по всьому ЄС вводяться універсальні критерії до визначення класу, безпеки та вимог до дронів.

Як вважає авіаційний експерт Богдан Долінце, в цілому нові європейські закони дещо спростять життя рядовим власникам дронів: “Раніше дрони практично жодним чином не регулювалися на міжнародному рівні. Певні документи, особливо що стосуються технічної комплектації, кожна країна так чи інакше розробляла, але тепер вони приводитимуть свої документи у відповідність загальним правилам. Поява універсального законодавства сильно спростить життя власникам дронів, які багато подорожують країнами Європейського Союзу, бо їм не потрібно буде в кожній окремій країні вивчати правила. Для державних структур з’явиться виклик, адже потрібно буде переглядати власні регулюючі акти, а от з точки зору приватних власників все стане простіше”.

Богдан Долінце

Іншого варіанту, як адаптувати європейські норми в України немає

Україна, попри доволі суворе законодавство в сфері малої авіації, залишається “вольницею” для авіації безпілотної. Перші правові норми для дронів були прийняті в нашій країні лише в 2018 році. На осінь 2019 року Державіаслужба запланувала підготовку та оприлюднення проекту загальних правил експлуатації дронів, а отже робота в цьому напрямку вже ведеться. І враховуючи курс України на євроінтеграцію та підписану угоду про асоціацію з Європейським союзом, немає сенсу будувати якісно відмінні від нещодавно оголошених Євросоюзом правила. Богдан Долінце зазначає: “Україна має намір ввійти в спільний європейський авіаційний простір. А тому наше законодавство має повністю відповідати вимогам ЄС. Звісно, якісь свої особливі норми можуть бути, але загальні принципи мають повністю співпадати. Тому, швидше за все нові правила, які збирається опублікувати Державіаслужба, будуть скориговані та врегульовані відповідно до нових європейських норм, щоб потім наша авіаційна галузь не мала проблем, в тому числі й обмежень чи заборон на польоти”.

Зрештою, в України є час, аби придивитися до європейських правил де критерії безпеки є головними, і цілком актуальні для нас теж.

Закон прийняли, а як будуть боротися з його порушниками?

Крім встановлення технічних вимог до дронів та реєстрації їх власників, нове європейське законодавство в загальних рисах визначає, де дронам літати можна , а де – зась. Але ж ми знаємо, що там, де є заборони, завжди виникає спокуса їх обійти. Тому на випадок “недобросовісних” запусків дронів, європейці намагалися передбачили механізми захисту.

Над протидією всюдисущим дронам вже давно ламають голови правоохоронні структури по всьому світу. Існують доволі екстравагантні способи – так, в Азії використовують хижих птахів, в європейських державах розробляли дронів-мисливців, озброєних сітками для вилову “порушників”. Втім, Богдан Долінце переконаний, що є значно прозаїчніші та ефективніші засоби перешкоджання незаконним польотам дронів: “Сьогодні виробники дронів, програмуючи свої вироби і закладаючи туди карти для польотів, просто мають внести в ці карти обмеження – аеропорти та заборонені зони, і дрон фактично не зможе там літати. Таке програмне забезпечення є навіть в дронів, які керуються дистанційно, а не просто літають по заданій програмі. Недобросовісні власники, звісно, можуть зламати програмне забезпечення і зняти таке обмеження. Тому такі модифікації європейське законодавство наразі забороняє і переслідує. Однак паралельно використовуються і засоби, які стоять на заваді для польоту дронів над певною територією. На сьогоднішній день саме європейські аеропорти найбільше вкладаються в оснащення такими системами. В той час як системи фізичного знищення дронів більше популярні в східних країнах”.

Хоча галузь малих безпілотних літальних апаратів сформувалася доволі недавно, загрози та виклики від їх неправомірного використання вже стали очевидними для багатьох. А тому напрацювання Європейським Союзом єдиних правових норм її регулювання – своєчасний і закономірний крок. І до приєднання до цих норм в України немає жодних перешкод.

Вячеслав Масний. Київ