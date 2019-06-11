Amazon став найдорожчим світовим брендом

Інтернет-компанія Amazon стала найдорожчим світовим брендом, обійшовши минулорічного лідера Google та гіганта Apple.

Про це свідчать дані рейтингу BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands, повідомляє CNBC.

"Amazon обігнав Google і Apple і став найдорожчим брендом у світі, вартість якого склала $315,5 млрд", - йдеться у повідомленні.

На другому місці рейтингу опинилась Apple, що оцінюється в $309,5 млрд. Компанія Google займає третє місце - $309 млрд.

Як зазначається, лідерство Amazon пояснюється продажем різноманітних послуг. Вона збільшує інвестиції в цілий ряд інших компаній.

"Феноменальне зростання вартості бренду Amazon майже на $108 млрд за останній рік демонструє те, що бренди тепер менш прив'язані до окремих категорій і регіонів. Межі розмиваються, оскільки підкованість з питань у сфері інформаційних технологій безумовно дозволяє брендам, таким як Amazon, Google і Alibaba, пропонувати широкий спектр послуг, що охоплюють різні точки взаємодії зі споживачем", - заявила глава агентства Kantar Millward Brown Дорін Вонг.

До першої десятки найдорожчих брендів також увійшли Microsoft ($251,2 млрд), Visa ($177,9 млрд), Facebook ($159 млрд), Alibaba ($131,2 млрд), Tencent ($130,9 млрд), McDonald’s ($130,4 млрд) та AT&T ($108,4 млрд).

Рейтинг BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brands 2018 складає агентство Kantar Millward Brown на замовлення рекламної компанії WPP. При складанні списку враховуються фінансові показники і відгуки споживачів.

Рейтинг найдорожчих брендів світу Brandz Top 100 складається щорічно з 2006 року.

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