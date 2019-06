Google заробив на новинах $4,7 мільярда за рік

Корпорація Google у 2018 році заробила на новинному контенті 4,7 млрд доларів. Ця сума приблизно дорівнює виторгу всієї новинної індустрії онлайн у США.

Про це повідомляє News Media Alliance з посиланням на аналіз, проведений консалтинговою компанією Keystone Strategy.

"Аналіз, проведений консалтинговою компанією зі стратегічних та економічних питань Keystone Strategy, показує, що Google отримав приблизно 4,7 млрд доларів доходу від новинного контенту у 2018 році", - йдеться в повідомленні.

Згідно з дослідженням, від 16% до 40% результатів пошуку Google становить новинний контент. При цьому, наголошується, фактична цифра може бути вищою, тому що багато різних способів, через які Google отримує вигоду з новинного контенту, важко визначити кількісно, включаючи дохід від реклами та дані, які Google отримує від новинних сайтів.

Дослідження показало, що мінімальний виторг Google від поширення новинного контенту становить усього на 400 мільйонів доларів менше, ніж виторг на рекламі всієї новинної індустрії США в цілому (5,1 млрд доларів).

Також, у повідомленні News Media Alliance підкреслюється, що дослідження почалося в той момент, коли судовий комітет Палати представників США почав своє розслідування питань антимонопольного права у сфері технологій. Перше слухання з цього питання під назвою «Онлайн-платформи і ринкова влада, частина 1: вільна і різноманітна преса» призначено на 11 червня.

У дослідженні зазначається залежність новинних ЗМІ від високих технологій, яка зростає, і що такі компанії, як Google, Facebook і Apple, отримують не співставну вигоду.

«Видавці новин повинні продовжувати інвестувати в якісну журналістику, але вони не можуть цього зробити, якщо платформи беруть те, що хочуть, не сплачуючи за це. Інформація може бути безкоштовною, але журналістам потрібно платити», - підкреслив президент News Media Alliance Девід Чаверн.

Нагадаємо, два роки тому News Media Alliance звернувся до конгресу США з проханням надати йому право на ведення колективних переговорів з Google і Facebook. Члени альянсу звинувачували Google і Facebook в зниженні стандартів якості новин та поширення фейків.

Американський News Media Alliance включає більше 2000 видань, зокрема, такі відомі новинні видання, як The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post та інші.