Україна вкотре закликає ОБСЄ активніше сприяти звільненню Сущенка, Сенцова та Асєєва

"Ми надаємо великого значення Вашим заявам і закликаємо до негайного звільнення співробітників українських медіа, яких незаконно затримали російські органи влади", - заявив український постпред у відповідь на представлений Дезіром звіт щодо ситуації зі свободою ЗМІ в регіоні ОБСЄ.

В цьому контексті дипломат закликав представника ОБСЄ проявляти постійну увагу до долі кінорежисера Олега Сенцова, кримського журналіста Миколи Семени та блогера Станіслава Асєєва, який був захоплений у Донецьку російськими бойовиками у червні 2017 року і відтоді до нього немає доступу з боку представників України.

Окремо Цимбалюк висловився також щодо справи незаконно ув’язненого в РФ журналіста Укрінформу Романа Сущенка – "одного з найстрашніших і найжахливіших прикладів політично мотивованих переслідувань Росією українських журналістів".

"Ми цінуємо усі вжиті зусилля представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ і закликаємо приділити ще більше уваги до цих неприйнятних випадків переслідування представників українських ЗМІ з боку російської влади, використовуючи всі наявні інструменти для сприяння їх негайного звільнення", - зазначив український постпред при ОБСЄ.

Як повідомлялося, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.

До звільнення Сущенка закликали Держдеп США, ЄС, Європарламент, ОБСЄ, ПАРЄ, у комітетах ООН, Сейм Польщі, МЗС Литви та інші.