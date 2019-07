«Канада вас підтримує!»: Фріланд написала листівки Сущенку та Сенцову

У середу, 3 липня, міністерка закордонних справ Канади власноруч підписала листівки бранцям Кремля Роману Сущенку та Олегу Сенцову зі словами підтримки.

Про це йдеться у повідомленні групи активістів Postcards for Prisoners: Ukrainian Political Prisoners Project у Facebook, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Христя Фріланд, міністерка закордонних справ Канади, підписує листівки та демонструє свою підтримку українським політичним в’язням Олегу Сенцову та Романові Сущенку», - йдеться у повідомленні.

Активісти додали підпис до фотографій «Конференція з підтримки українських реформ, Торонто, 2-4 липня 2019 року».

«Канада вас підтримує! Ви не забуті!», - написала голова канадського МЗС на листівці журналісту Укрінформу Роману Сущенку.

На листівці Олегові Сенцову Фріланд написала: «Канада про вас думає! Ми вас підтримуємо!»

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 27 червня, виповнилося рівно 1000 днів із дня незаконного затримання у Росії українського журналіста Романа Сущенка.

Власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув із приватною поїздкою. 7 жовтня 2016 року йому висунули обвинувачення у "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР Міноборони це спростували.

Під час перебування у СІЗО на українця чинили психологічний тиск задля того, щоб він визнав провину. Однак він не здався.

Мосміськсуд 4 червня 2018 року засудив Сущенка до 12 років ув'язнення в колонії суворого режиму, 12 вересня Верховний суд Росії визнав це рішення законним. У листопаді Сущенка етапували в колонію № 11 у Кіровській області (місто Кірово-Чепецьк, село Утробіно), де він перебуває і нині.

Українського режисера Олега Сенцова російські спецслужби затримали в Криму у травні 2014 року по обвинуваченню в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20-ти років колонії суворого режиму за обвинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Затриманий разом з ним активіст Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провини не визнали. Сенцов відбуває покарання в місті Лабитнангі на півночі Росії, Кольченка тримають у колонії міста Копейськ на Уралі.

25 жовтня 2018 року Сенцову присудили премію Європарламенту «За свободу думки» імені Сахарова. Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченко в список політв'язнів РФ. Петицію на сайті Білого дому із закликом врятувати засудженого в Росії Олега Сенцова підписали понад 100 тисяч осіб.

За даними організації Let My People Go, нині за ґратами у Росії перебувають 97 українських політичних в’язнів.