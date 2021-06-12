Ілля Марченко стартує у кваліфікації турніру ATP 500 в Лондоні
Укрінформ
Перша «ракетка» України Ілля Марченко проведе у суботу півфінальний відбірковий матч за право зіграти в основній сітці турніру ATP 500 у Лондоні із призовим фондом 1 млн 290 тис 135 євро.
У першому раунді кваліфікації суперником нашого тенісиста, посіяного під 6-м номером, стане бельгієць Рубен Бемельманс, передає Укрінформ.
Статистика особистих зустрічей 3-1 на користь Марченка.
Турнір ATP 500 в Лондоні завершиться 20 червня.
Фото: btu.org.