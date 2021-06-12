Українець Сачко виграв парний турнір ATP Challenger Tour в Алмати

Український тенісист Віталій Сачко уперше здобув титул у парній сітці турнірах ATP Challenger Tour в Алмати (Казахстан) із призовим фондом 52 тис 80 дол.

У фіналі Віталій та Еспер де Йонг з Нідердандів обіграли дует Владислав Манафов (Україна)/Євген Тюрнєв ( Росія) - 7:6 (7:4), 6:1, передає Укрінформ.

Зустріч тривала 1 годину 8 хвилин.

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Для 23-річного уродженця Кременчука цей парний титул став дебютним на "челленджерах". Минулого року Сачко дійшов до фіналу на турнірі в Лімі (Перу) у дуеті з американцем Колліном Альтамірано.

Фото: btu.org.