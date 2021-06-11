У фіналі юніорського Ролан Гаррос Самофалов і Кац гратимуть з французами
Укрінформ
Український тенісист В'ячеслав Белінський разом із болгарином Петром Нестеровим не змогли обіграти четвертий сіяний французький тандем Артур Філь/Джовані Мпечі Перрікар у півфіналі парної сітки Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.
Матч завешився з рахунком 5:7, 2:6, передає Укрінформ.
Гра тривала 1 годину 2 хвилини.
Таким чином, у матчі за титул юніорського «Ролан Гаррос» господарі корту протистоятимуть українсько-бельгійському дуету Герман Самофалов/Мартін Кац, який раніше у п'ятницю переміг пару Віктор Лілов (США)/Петер Беньямін Привара (Словаччина) - 6:4, 7:6 (8:6).
Фото: fft.fr.