Українець Самофалов вийшов до парного фіналу юніорського Ролан Гаррос

Український тенісист Герман Самофалов виступить у титульному матчі парної сітки Відкритого чемпіонату Франції серед юніорів.

У п'ятницю 17-річний одесит та Мартін Кац з Бельгії у півфіналі обіграли дует Віктор Лілов (США)/Петер Беньямін Привара (Словаччина) - 6:4, 7:6 (8:6), передає Укрінформ.

Поєдинок тривав 1 годину 26 хвилини.

Читайте також: Молчанов вийшов до парного фіналу турніру ATP у Словаччині

У другому півфіналі юніорського «Ролан Гаррос» також виступить українець. В'ячеслав Белінський разом із болгарином Петром Нестеровим сьогодні протистоятиме французькому тандему Артур Філь/Джовані Мпечі Перрікар.

На фото: Герман Самофалов/fft.fr.