Молчанов вийшов до парного фіналу турніру ATP у Словаччині
Укрінформ
Український тенісист Денис Молчанов зіграє в титульному матчі парних змагань ATP Challenger Tour у Братиславі ыз призовим фондом 66 тис 640 євро.
У п'ятницю Денис разом з Олександром Недовєсовим з Казахстану переміг бразильський дует Орландо Луж/Рафаель Матуш - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.
Опоненти провели на корті 1 годину 8 хвилин.
У фінальному поєдинку Молчанов і Недовєсов зустрінуться з парою Сандер Арендс (Нідерланди)/Луїс Давід Мартінес (Венесуела).
Фото: btu.org.ua.