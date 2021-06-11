Молчанов вийшов до парного фіналу турніру ATP у Словаччині

Український тенісист Денис Молчанов зіграє в титульному матчі парних змагань ATP Challenger Tour у Братиславі ыз призовим фондом 66 тис 640 євро.

У п'ятницю Денис разом з Олександром Недовєсовим з Казахстану переміг бразильський дует Орландо Луж/Рафаель Матуш - 6:4, 6:4, передає Укрінформ.

Опоненти провели на корті 1 годину 8 хвилин.

У фінальному поєдинку Молчанов і Недовєсов зустрінуться з парою Сандер Арендс (Нідерланди)/Луїс Давід Мартінес (Венесуела).

Фото: btu.org.ua.