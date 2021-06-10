Ролан Гаррос: Крейчикова і Павлюченкова зіграють у фіналі

Барбора Крейчикова з Чехії вийшла у фінал турніру серії Grand Slam - Відкритого чемпіонату Франції з тенісу (Ролан Гаррос) з призовим фондом €34,367 млн, який проходить в Парижі.

У півфіналі змагань Крейчикова, яка обіграла в третьому колі українку Еліну Світоліну, в трьох сетах перемогла посіяну під 17-м номером Марію Саккарі з Греції - 7:5, 4:6, 9:7, передає Укрінформ.

У фіналі Ролан Гаррос Крейчикова зустрінеться з 31-м номером «посіву» росіянкою Анастасією Павлюченковою, яка в 1/2 фіналу залишила за бортом турніру словенку Тамару Зіданшек (7:5, 6:3).

Читайте також: Світоліна програла в третьому колі Відкритого чемпіонату Франції з тенісу

Фінал Відкритого чемпіонату Франції в жіночому одиночному розряді відбудеться 12 червня.

Фото: Getty Images.