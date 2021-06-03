Визначилися всі півфінальні пари чемпіонату світу-2021 з хокею

Стали відомі всі пари 1/2 фіналу 84-го чемпіонату світу з хокею, який проходить в столиці Латвії Ризі.

Другу путівку до півфіналу світової першості 5 червня розіграють збірні Фінляндії та Канади, передає Укрінформ.

У чвертьфіналі фіни обіграли команду Чехії - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0), а канадці в овертаймі здобули вольову перемогу над хокеїстами Росії - 2:1 (0:0, 0:1, 1:0 , 1:0).

Раніше першу півфінальну пару склали США і Німеччина, які також зійдуться 5 червня.

Поєдинок за 3-є місце і фінал чемпіонату світу з хокею пройдуть 6 червня.

Фото: AFP.