США і Німеччина стали першими півфіналістами чемпіонату світу-2021 з хокею
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Укрінформ
На 84-му чемпіонаті світу з хокею в столиці Латвії Ризі визначилася перша пара 1/2 фіналу.
Одну з двох путівок до фіналу світової першості 5 червня розіграють збірні США і Німеччини, передає Укрінформ.
Американці в чвертьфіналі обіграли команду Словаччини - 6:1 (3:0, 1:1, 2:0), а німці в серії булітів взяли гору над хокеїстами Швейцарії - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0 , 0:0, 2:1).
Другу півфінальну пару складуть переможці матчів Фінляндія - Чехія, ОКР (Росія) - Канада.
Поєдинок за 3-є місце і фінал чемпіонату світу з хокею пройдуть 6 червня.
Фото: AFP.