На ЧС з хокею визначились чвертьфінальні пари

Головне протистояння – Росія – Канада, матчі зіграють 3 червня.

За підсумками групового турніру чемпіонату світу з хокею в Ризі (Латвія) визначилися всі чвертьфінальні пари. Всі матчі зіграють 3 червня, передає Укрінформ.

На цій стадії зіграють: Росія – Канада, Швейцарія – Німеччина, США – Словаччина та Фінляндія – Чехія.

Останні місця в своїх групах посіли Білорусь і Італія, проте в нинішньому році ніхто не вилітає з еліти, оскільки через коронавірус скасували чемпіонати в нижчих дивізіонах.

Фото: IIHF