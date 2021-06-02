На ЧС з хокею визначились чвертьфінальні пари
Укрінформ
Головне протистояння – Росія – Канада, матчі зіграють 3 червня.
За підсумками групового турніру чемпіонату світу з хокею в Ризі (Латвія) визначилися всі чвертьфінальні пари. Всі матчі зіграють 3 червня, передає Укрінформ.
На цій стадії зіграють: Росія – Канада, Швейцарія – Німеччина, США – Словаччина та Фінляндія – Чехія.
Останні місця в своїх групах посіли Білорусь і Італія, проте в нинішньому році ніхто не вилітає з еліти, оскільки через коронавірус скасували чемпіонати в нижчих дивізіонах.
Фото: IIHF