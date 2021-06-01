ЧС-2021 з хокею: Фінляндія по булітам обіграла Канаду, Швейцарія розгромила британців
Укрінформ
У столиці Латвії Ризі триває 84-й чемпіонат світу з хокею.
У матчі заключного туру групового турніру збірна Фінляндії в серії післяматчевих булітів перемогла команду Канади - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 3:2), передає Укрінформ.
Збірна Канади набрала десять очок і посідає третє місце в групі B. Фінляндія з 17 очками лідирує в турнірній таблиці.
У паралельному поєдинку збірна Швейцарії розгромила команду Великої Британії - 6:3 (2:1, 4:1, 0:1). Після цієї перемоги у Швейцарії 15 очок в активі і перше місце в групі А. Британці стали останніми з чотирма набраними очками.
Чемпіонат світу з хокею пройде до 6 червня.
Фото: AFP.