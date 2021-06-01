НХЛ: «Монреаль» переміг «Торонто» і вийшов у другий раунд Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися чергові поєдинки плей-офф Кубка Стенлі.

«Монреаль Канадієнс» здобув виїзну перемогу над «Торонто Мейпл Ліфс» - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), вигравши серію першого раунду з рахунком 4:3, передає Укрінформ.

«Бостон Брюїнз» в овертаймі зазнав домашньої поразки від «Нью-Йорк Айлендерс» - 3:4 (1:0, 0:3, 2:0, 0:1); рахунок в серії - 1:1.

У ніч на 2 червня зійдуться «Кароліна Харрікейнз» і «Тампа-Бей Лайтнінг» (рахунок у серії 0:1).

Фото: nhl.com.