НХЛ: «Колорадо» розгромив «Вегас» в матчі серії плей-офф Кубка Стенлі

У північноамериканській Національній хокейній лізі (НХЛ) відбулися поєдинки другого раунду плей-офф Кубка Стенлі.

«Колорадо Евеланш» розгромив «Вегас Голден Найтс» - 7:1 (2:0, 4:1, 1:0) і повів в серії до чотирьох перемог - 1:0, передає Укрінформ.

В іншому матчі ігрового дня «Кароліна Харрікейнз» поступилася «Тампа-Бей Лайтнінг» - 1:2 (0:0, 0:1, 1:1). Рахунок в серії - 0:1.

У ніч на 1 червня «Торонто Мейпл Ліфс» зійдеться з «Монреаль Канадієнс» (рахунок у серії 3:3), а «Бостон Брюїнз» зустрінеться з «Нью-Йорк Айлендерс» (1:0).

Фото: nhl.com.