Гран-прі ФІДЕ: Марія Музичук стає срібним призером

Українки Марія та Анна Музичук продовжують боротися за участь в турнірі претенденток за шахову корону.

Фініш четвертого, заключного етапу жіночого шахового Гран-прі, який проходив на Гібралтарі, пройшов без пригод. Це сталося завдяки тому, що майже всі завдання учасниці турніру вже вирішили в перших дев’яти турах.

Наприклад, Жансуя Абдумалік випереджала суперниць на два пункти. Тому в десятому турі вона розписала швидку нічию з росіянкою Катериною Лагно. Тим самим Абдумалік гарантувала собі перше місце в турнірі, а Лагно майже забезпечила третє місце в загальному заліку.

Взагалі в цей день п’ять партій скінчилися внічию. Так зіграли грузинка Нана Дзагнідзе з Аліною Кашлинською (Росія), азербайджанка Гюнай Мамедзаде – з Дінарою Саудакасовою (Казахстан), Антоанета Стефанова (Болгарія) з німкенею Елізабет Петч та румунка Ірина Бульмага з українкою Анною Музичук.

Анна чорними захопила ініціативу в французькому захисті, але потім припустилася кількох помилок і опинилася в скрутному становищі. Проте несильна гра аутсайдери Бульмаги та чітка оборона Анни дозволила львів’янці врятувати пів-очка.

Єдиною переможницею стала Марія Музичук. Вона, починаючи вже з дебюту, дістала велику перевагу проти Валентини Гуніної. Партія перейшла до ендшпілю із зайвою якістю. Марія дуже чітко реалізувала перевагу. Це дало їй змогу вийти на другу позицію в турнірі.

В останньому турі наші дівчата не виявили надмірної агресії. Анна відклала свій наступ на наступні змагання і не стала пробувати завдати першої поразки Жансуї. Суперниці швидко погодилися на нічию.

Довше тривала партія Лагно – Марія Музичук. Але без особливих пригод суперниці теж розійшлися миром. Також зіграли Петч з Мамадзаде. Кашлинська обіграла Стефанову, Садуакасова – Бульмагу. Дзагнідзе чорними протягом 135 ходів намагалася здолати опір Гуніної. Проте це краще було робити на сто ходів раніше. А так – нічия, до речі, перша в активі Валентини.

Отож, остаточні підсумки такі: 1. Абдумалік – 8,5 очка з 11, 2. Музичук – 7, 3- 4.Лагно та Мамедзаде – по 6,5, 5-6. Дзагнідзе та Петч – по 6, 7. Анна Музичук – 5,5, 8. Кашлинська – 5, 9-10. Стефановата Гуніна – по 4,5,11. Садуакасова - 4, 12.Бульмага – 2.

Остаточні підсумки серії: 1. Олександра Горячкіна (Росія) – 398,5, 2. Хампі Конеру (Індія) – 293,5, 3. Лагно – 280,4. Абдумалік – 270, 5. Дзагнідзе – по 255,6. М.Музичук – 250, 7. А.Музичк – 225 пунктів.

Із серії турнірів Гран-прі до турніру претенденток виходять Конеру та Лагно. Горячкіна вже має право в ньому грати як та, що поступилася в матчі за корону.

Хто ще потрапить до останнього змагання кандидаток? Три учасниці відберуться в липні в Москві. Там проведуть Кубок світу (колись такі самі змагання вважалися чемпіонатом планети). Одна учасниця відбереться з «Великої швейцарки» (турнірі за швейцарською системою), який пройде восени.

І нарешті останньою стане шахістка з найвищим рейтингом на січень 2022 року. Ось з цієї номінації має великі шанси пройти наша Марія Музичук. Вона нині посідає шосте місце. Але четверо з тих, хто є вищими за неї, або вже мають право грати у турнірі претенденток або є чемпіонкою світу.

Єдина, хто може витіснити нашу Марію, це – славнозвісна Хоу Іфань. Проте китайська шахістка вже кілька років не бере участі в жіночих змаганнях. І чи повернеться вона – у цьому є великий сумнів.

Утім, Марія, а також її сестра Анна можуть відібратися як через Кубок світу, так і через «Велику швейцарку». Отож, розраховуємо, що хоча б одна з сестер, вийде на змагання претенденток на корону, а сподіватимемося, що їх буде двоє.

Петро МАРУСЕНКО, міжнародний майстер