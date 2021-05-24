Гран-прі ФІДЕ: сестри Музичук втрачають на старті

Українські шахістки недобрали очок в перших трьох турах.

Зіграні три перші раунди жіночого Гран-прі ФІДЕ, що проходить на Гібралтарі. На жаль, сестри Марія та Анна Музичук зі Львова поки що більше втратили ніж здобули, передає Укрінформ.

У першому турі сестри зіграли між собою. Як і передбачувалося, вони розписали нічию. А перемоги здобули Жансуя Абдумалік (Казахстан), яка білими взяла гору над співвітчизницею Дінарою Садуакасовою, росіянка Валентина Гуніна, яка чорними подолала Аліну Кашлинську (Росія), а також Елізабет Петч (Німеччина), яка обіграла румунку Ірину Бульмагу (білі).

У другому турі українки розпочали справжню боротьбу. Марія Музичук чорними прихопила пішака, якого їй люб’язно пожертвувала Садуакасова. Партія перейшла до ендшпілю, де у чорних були подвоєні прохідні пішаки по лінії «а».

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Марія, можливо, обрала не найкоротший шлях до перемоги, але достатньо надійний. І на 46-у ході Дінара зупинила годинник. Анна Музичук грала білими проти грузинської шахістки Нани Дзагнідзе, однієї з конкуренток за загальний успіх. Треба сказати, що останнім часом партії проти грузинки складаються для Ані не найкращим чином.

Суперниці розіграли челябінський варіант сіціліанського захисту. І білі здобули суттєву перевагу, але занадто агресивний 13-й (!) хід білих дав чорним змогу перехопити ініціативу. Утім, їхня відповідь теж була не найкращою. У підсумку суперниці перейшли у рівне закінчення і зафіксували нічию. Як виявилося, це була єдина мирна партія туру.

Катерина Лагно (Росія) обіграла Кашлинську,болгарка Антоанета Стефанова – Гуніну, Гюнай Мамедзаде(Азербайджан) – Бульмагу. Петч поступилася Абдумалік.

А от третій тур виявився нещасливим для українок. Анна чорними досить легко зрівняла гру проти Кашлинської у захисті Німцовича. Аліна пожертвувала якість, отримавши за неї безумовну компенсацію, але не більш того. Та несподівано чорні почали грати просто погано. Кожний їхній хід був неточним або помилковим. І білим вдалося організувати матову атаку. Прикра поразка!

Марія білими невдало розіграла дебют (теж захист Німцовича), але чорні теж грали не найкращим чином. І на 17-у ході українка могла жертвою якості захопити ініціативу. Та Музичук пройшла повз такої нагоди. Проте невпевнена гра Петч дала можливість білим перейти до ферзевого закінчення із зайвим пішаком. На жаль, техніка реалізації підвела Марію – лише нічия.

Інші результати: Дзагнідзе – Саудакасова, Бульмага – Стефанова – 1:0, Гуніна – Лагно – 0:1, Абдумалік – Мамедзаде – нічия.

Після третього туру становище учасниць таке: Лагно та Абдумалік – по 2,5 очка, М.Музичук, Дзагнідзе та Мамедзаде – по 2, Стефанова, Петч – по 1,5, А.Музичук, Гуніна, Кашлинська, Бульмага – по 1, Саудакасова – 0.

Петро МАРУСЕНКО, міжнародний майстер