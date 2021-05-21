Сестри Музичук посперечаються за вихід до турніру претенденток

У Анни шанси набагато реальніші ніж у Марії.

22 травня в Гібралтарі розпочинається четвертий етап жіночого Гран-прі з шахів. У цьому змаганні зіграють 12 шахісток за коловою системою (кожна гратиме з кожною). Склад учасниць: Катерина Лагно (Росія, 2546), Марія Музичук (Україна, 2544), Анна Музичук (Україна), Нана Дзагнідзе (Грузія, 2544), Динара Садуакасова (Казахстан, 2500), Аліна Кашлинська (Росія, 2494), Жансая Абдумалик (Казахстан, 2472), Елізабет Петч (Німеччина, 2467), Антуанета Стефанова (Болгарія, 2466), Гюнай Мамедзаде (Азербайджан, 2443), Ірина Бульмага (Румунія, 2440), Валентина Гуніна (Росія, 2427).

Додаткові показники при розподілі місць: особисті зустрічі, кількість перемог, коефіцієнт Бергера. Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів, потім 30 хвилин до кінця партії з додатком 30 секунд на кожний хід, починаючи з першого. Після шостого туру на турнірі передбачений вихідний день.

Спочатку заключний етап Гран-прі мав пройти на Сардінії у травні минулого року. Проте через пандемію його скасували і перенесли до Гібралтару, який в ХХІ столітті став однією із столиць шахового світу.

Для чого взагалі проводять Гран-при? Щоб відібрати двох учасниць для турніру претенденток. Після трьох етапів попереду росіянка Олександра Горячкіна (398 пунктів), другою іде Хампі Конеру з Індії (293), потім Олесандра Костенюк (Росія, 193), Дзагнідзе, Лагно та Харіка Дронваллі (Індія) – по180, Анна Музичук (165). На рахунку її сестри – Марії 120 балів.

Але треба зазначити, що Горячкіна вже має право грати в турнірі претенденток як та, що програла матч за корону. Конеру не виступає на четвертому етапі, але забезпечила собі таке ж право. Отож, боротьба піде за третє місце. Костенюк та Дронваллі вже вичерпали свої три спроби.

Отож, Лагно, Дзагнідзе та Анна Музичук реально сперечатимуться між собою за путівку до турніру претенденток. Марія може претендувати на неї, якщо посяде чисте перше місце, а троє інших кандидатів не опиняться серед призерів.

Робити певні прогнози цього рази ще складніше, ніж зазвичай. Адже шахове життя у жінок під часпандемії майже не відбувалося. Тому у якій формі підійшли учасниці передбачити неможливо. Єдине, що можна спрогнозувати більш-менш точно, що партія першого туру між сестрами Музичук закінчиться унічию. А взагалі побажаємо нашим землячкам успіху.

Петро Марусенко, міжнародний майстер