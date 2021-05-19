П'ять українських шахісток виступлять на Кубку світу ФІДЕ
Укрінформ
Сформовано список учасниць жіночого Кубка світу Міжнародної федерації шахів (ФІДЕ).
У змаганнях, які пройдуть з 10 липня по 3 серпня в російському Сочі, Україну представлятимуь п'ять шахісток, передає Укрінформ.
У турнірі Кубка світу ФІДЕ зіграють Марія Музичук, Анна Музичук, Анна Ушеніна, Юлія Осьмак та Інна Гапоненко.
Нагадаємо, жіночий Кубок світу ФІДЕ був перенесений з 2020-го на 2021 рік через пандемії коронавірусу.
На фото: Марія Музичук (Укрінформ).