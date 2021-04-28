У Дубаї за шахову корону зіграють Карлсен та Непомнящий

Претендент на звання чемпіона світу з шахів визначився один тур до кінця відбіркового турніру, що завершився в Єкатеринбурзі. Ним став москвич Ян Непомнящий.

В 13-у, передостанньому, турі Ян у тягучій позиційній боротьбі зміг білими виграти пішака у француза Максима Ваш'є-Лаграва, проте реалізувати перевагу не було змоги, а головне, не було й особливої потреби. На момент, коли Непомнящий запропонував нічию, було ясно, що його головний конкурент голландець Аніш Гірі зазнає поразки від іншого москвича - Олександра Грищука. А це означало, що за тур до кінця Ян забезпечив собі перемогу на турнірі.

Непомнящий випереджав Гірі на одне очко, а в разі якщо Аніш навіть спромігся б наздогнати лідера, він все одне лишався б другим "завдяки" особистим зустрічам. Це абсолютно безглузде правило вже не вперше вирішує долю турніру претендентів.

Насправді, коли учасники мають одних і тих самих суперників, та ще й грають з ними двома кольорами, безумовно, долю розподілу місць має вирішувати перебій. Тим більше, що в матчі за звання чемпіона світу так воно і є.

Кирило Алексеєнко із Петербурга поступився білими китайцю Дін Ліженю, а інший представник Піднебесної Ван Хао склав зброю перед американцем Фабіано Каруаною (чорні).

Останній тур вже не мав спортивного значення, бо претендент на корону визначився, а решта місць мали лише локальне значення. Тим не менш, боротьба тривала запекла, три двобої закінчилися кровопролиттям.

Непомнящему психологічно важко було налаштуватися на повноцінну партію, і він поступився Дін Ліженю, який здобув третю перемогу поспіль. Ваш'є-Лаграв обіграв Ван Хао. Китаєць зазнав четвертої поразки. Після цього Ван заявив про закінчення шахової кар’єри професіонала. Розчарований Гірі програв аутсайдеру Алексеєнко. А Каруана з Грищуком завершили зустріч унічию.

Остаточні підсумки дворічного марафону такі: 1. Непомнящий - 8,5 очка з 14-ти, 2. Ваш'є-Лаграв - 8, 3-4. Гірі та Каруана - по 7,5, 5-6. Грищук та Дін Ліжень - по 7, 7. Алексеєнко - 5,5, 8. Ван Хао - 5.

Отож, у листопаді в Дубаї відбудеться матч за світову шахову корону між чемпіоном Магнусом Карлсеном (Норвегія) та Яном Непомнящим. Обом буде по 31 року. Історія їхніх шахових зустрічей сягає 2002-го, коли вони розділили перше-друге місця на першості світу серед хлопчиків до 12-ти років. А чемпіоном став саме Ян.

"Третім на тому турнірі був один піжон з Англії", - написав дотепний гросмейстер Девід Гавел: А це ж був саме він. Схильність до самоіронії - характерна риса британців!

Матч складатиметься з 14-ти партій - на дві більше, ніж попередні. Прогнози давати ще зарано. Поживемо - побачимо…

Петро Марусенко, міжнародний майстер.

Фото: fide.com.