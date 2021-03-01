Сестри Музичук зберігають місця у топ-10 березневого рейтингу ФІДЕ

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 березня 2021 року.

В першу десятку списку у жінок як і раніше входять дві українки - ексчемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2544) і її старша сестра Анна Музичук (2535), які посідають 6 і 8 місця відповідно, повідомляє Укрінформ.

Жіночий рейтинг ФІДЕ продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2658).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще троє представниць України: 40. Юлія Осьмак (2428), 49. Наталя Букса (2419), 52. Анна Ушеніна (2416).

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У чоловіків впевнено лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2847).

У світову сотню входять сім шахістів України: 38. Юрій Криворучко (2699), 48. Олександр Арещенко (2687), 51. Антон Коробов (2683), 56. Ілля Нижник (2679), 58. Василь Іванчук (2678), 65. Павло Ельянов (2672), 94. Андрій Волокітін (2650).

На фото: Марія Музичук.