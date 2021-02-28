Українець переміг на турнірі з гольфу в Туреччині
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Укрінформ
Українець Іван Страганон став першим серед чоловіків у чемпіонаті з гольфу Golf Mad Junior Open 2021, який пройшов в Анталії.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Haberler.
«Серед чоловіків перемогу здобув українець Іван Страганон», - йдеться у повідомленні.
95 спортсменів з 15 країн змагались у турнірі, який проводився Golf Mad на полях гольф-клубу Cornelia в Белеку, що у турецькій провінції Анталія. Змагання тривали три дні.
За результатами змагань спортсменам було зараховано бали до їхніх турнірних рейтингів.
Серед жінок перемогла росіянка Поліна Маріна.
Фото: Haberler