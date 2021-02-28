Українець переміг на турнірі з гольфу в Туреччині

Українець Іван Страганон став першим серед чоловіків у чемпіонаті з гольфу Golf Mad Junior Open 2021, який пройшов в Анталії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Haberler.

«Серед чоловіків перемогу здобув українець Іван Страганон», - йдеться у повідомленні.

95 спортсменів з 15 країн змагались у турнірі, який проводився Golf Mad на полях гольф-клубу Cornelia в Белеку, що у турецькій провінції Анталія. Змагання тривали три дні.

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За результатами змагань спортсменам було зараховано бали до їхніх турнірних рейтингів.

Серед жінок перемогла росіянка Поліна Маріна.

Фото: Haberler