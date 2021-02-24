Гольфіст Тайґер Вудс потрапив у ДТП і був прооперований

Найвідоміший американський гравець у гольф Тайґер Вудс потрапив у серйозну аварію у Каліфорнії і переніс операцію на нозі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Аварія сталася 23 лютого на дорозі біля Лос-Анджелеса. Позашляховик, яким керував 45-річний Вудс, з невідомих причин вилетів на узбіччя та кілька разів перекинувся. Спортсмен зазнав серйозної травми ноги й був заблокований в автомобілі.

Машина була така пошкоджена, що рятувальникам довелося розрізати корпус гідравлічними ножицями, аби витягти водія.

Наразі Вудс перебуває в лікарні.

Тайґер Вудс - американський гравець у гольф, одна з найвизначніших спортивних особистостей кінця XX — початку XXI століття. У 2008 році Тайґер Вудс був найбільш оплачуваним спортсменом світу, заробивши за рік приблизно 110 млн доларів США.

Вудс виграв 15 турнірів із четвірки найвизначніших та 67 турнірів професійної асоціації гольфу. Він наймолодший гольфіст, якому вдалося здобути великий шолом за кар'єру.