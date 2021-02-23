Під Києвом сталася смертельна ДТП з п’ятьма авто

У Київській області на 40 км автодороги Київ — Чернігів сталася ДТП за участі п’яти автомобілів, є загиблі та травмовані.

Як передає Укрінформ, про це у своєму Телеграм повідомляє Патрульна поліція Київської області.

“На автодорозі поблизу села Залісся, в напрямку Києва трапилася автопригода за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані”, - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого рятувальники Чернігівщини дістали з р.Десна вантажівку, яка вночі з 20-метрової висоти злетіла з мосту в річку і частково затонула, водій загинув.

Фото: Патрульна поліція