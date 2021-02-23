Під Києвом сталася смертельна ДТП з п’ятьма авто

Під Києвом сталася смертельна ДТП з п’ятьма авто

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Укрінформ
У Київській області на 40 км автодороги Київ — Чернігів сталася ДТП за участі п’яти автомобілів, є загиблі та травмовані.

Як передає Укрінформ, про це у своєму Телеграм повідомляє Патрульна поліція Київської області.

“На автодорозі поблизу села Залісся, в напрямку Києва трапилася автопригода за участю п’яти транспортних засобів. Є загиблі та травмовані”, - йдеться у повідомленні.

Патрульні поліцейські займаються регулюванням руху, оскільки на зазначеній ділянці рух тимчасово заблоковано. На місці працюють рятувальники, медики та слідчі.

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Об’їзд здійснюється зустрічною смугою руху.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого рятувальники Чернігівщини дістали з р.Десна вантажівку, яка вночі з 20-метрової висоти злетіла з мосту в річку і частково затонула, водій загинув.

Фото: Патрульна поліція

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