У МВС очікують, що до 2030 року смертність на дорогах знизиться більш ніж удвічі

Завдяки змінам до законодавства, збільшенню кількості камер автофіксації порушень та іншим чинникам рівень смертності на українських дорогах до 2030 року має знизитися більш ніж удвічі.

Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ.

Він подякував народним депутатам за ухвалення закону, що посилює відповідальність за порушення у сфері безпеки дорожнього руху.

«Ми будемо, серед іншого, арештовувати тих водіїв, які вдруге або втретє сідають за кермо в стані алкогольного сп’яніння. І за другий чи третій такий випадок – буде конфіскація транспортного засобу. Ми чекаємо на підпис Президента, який підтримує наш закон, і ми дякуємо йому за це», - повідомив Геращенко.

За його словами, очікується, що цей закон дуже серйозно вплине на зниження смертності на дорогах - на 10-15%.

«А після підвищення кількості камер фіксації перевищення швидкості, покращення дорожньої інфраструктури, яке йде у рамках програми «Велике будівництво», ми очікуємо, що до 2030 року в Україні смертність знизиться більш ніж у два рази», - зазначив заступник глави МВС.

Він додав, що торік у ДТП загинули понад 3,5 тисячі українців.

Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».