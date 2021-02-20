У МВС очікують, що до 2030 року смертність на дорогах знизиться більш ніж удвічі
Про це заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив у програмі «Свобода слова Савіка Шустера», передає Укрінформ.
Він подякував народним депутатам за ухвалення закону, що посилює відповідальність за порушення у сфері безпеки дорожнього руху.
«Ми будемо, серед іншого, арештовувати тих водіїв, які вдруге або втретє сідають за кермо в стані алкогольного сп’яніння. І за другий чи третій такий випадок – буде конфіскація транспортного засобу. Ми чекаємо на підпис Президента, який підтримує наш закон, і ми дякуємо йому за це», - повідомив Геращенко.
За його словами, очікується, що цей закон дуже серйозно вплине на зниження смертності на дорогах - на 10-15%.
«А після підвищення кількості камер фіксації перевищення швидкості, покращення дорожньої інфраструктури, яке йде у рамках програми «Велике будівництво», ми очікуємо, що до 2030 року в Україні смертність знизиться більш ніж у два рази», - зазначив заступник глави МВС.
Він додав, що торік у ДТП загинули понад 3,5 тисячі українців.
Як повідомляв Укрінформ, 16 лютого Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху».