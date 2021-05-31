Гран-прі ФІДЕ: доля відвернулася від сестер Музичук

Марія Музичук відстала від лідера на 2 очки.

Жіночий Гран-прі з шахів, що триває на Гібралтарі, добігає кінця. Учасницям лишилося зіграти по дві партії. На жаль, українські шахістки – сестри Анна та Марія Музичук втратили шанси на загальний успіх, повідомляє Укрінформ.

Їхній доробок у сьомому – дев’ятому турах виявився надто скромним. А починалося все доволі непогано. У сьомому раунді обидві сестри грали білими. Марія отримала величезну перевагу в ферзевому гамбіті проти іншої екс-чемпіонки світу Антоанети Стефанової.

До 33-го ходу вона зросла до умовних 5,5 пішаків, тобто більше, ніж на туру. І тут почалися справжні дива. Музичук-молодша зробила кілька помилок, а перший хід після контролю виявився фатальним. Після нього Стефанова дістала змогу за допомогою жертви тури організувати вічний шах. Прикра втрата пів-очка.

Анна грала з відвертим аутсайдером – Дінарою Садуакасовою з Казахстану. У іспанській партії українка теж захопила ініціативу, в відомому розгалужені відритого варіанту. Але поступово втратила перевагу, а потім в позиції з маленьким плюсом зробила три неймовірні ходи поспіль, після яких можна було сміливо здаватися. Ця поразка перекреслила шанси Музичук-старшої на перше місце.

Починаючи із цього дня почався тріумфальний похід Жансуї Абдумалік з Казахстану за успіхом у турнірі. Забігаючи наперед, зазначимо, що в трьох партіях вона цілком реально могла не взяти й пів-очка. Та набрала в них цілих три. Почалося все з перемоги над грузинкою Наною Дзангідзе. Нана вже в дебюті могла схилити шальки терезів на свій бік. Та, не судилося.

Валентина Гуніна (Росія) поступилася Гюнай Мамедзаде з Азербайджану. Росіянка Катерина Лагно зіграла унічию з Петч, а ще одна москвичка - Кашлинська - обіграла Ірину Бульмагу (Румунія).

Поразка Анни настільки її вразила, що наступного дня вона швиденько зіграла внічию чорними з німкенею Елізабет Петч. А Марія знову грала білими, цього разу з Дзагнідзе. Знову відмінна дебютна підготовка від нашої шахістки. І вона могла розраховувати на успіх в сіціліанському захисті. Проте, Ніно захищалася винахідливо, і навіть офірувала якість. Все рівно, шанси були на боці білих, можливо, їм треба було здійснити пішаковий прорив на королівському фланзі. Натомість молодша сестра стала ходити туди-сюди своїм королем і погодилася на нічию.

Знову пощастило лідерці турніру Абдумалік, яка в рівній позицій здобула очко проти Кашлинської. Першої поразки зазнала Лагно, яка поступилася Мамедзаде. Стефанова обіграла Садуакасову, а Бульмага програла Гуніній.

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Марія Музичук увесь турнір мала хороші шанси на перемогу в ньому, але погана гра у дев’ятому турі перекреслила їх. Чорними проти Кашлинської у слов’янському захисті українка дістала хорошу позицію і навіть виграла пішака. Проте знову почала робити не найкращі ходи. Її король потрапив у небезпеку. Позицію чорних ще можна було захистити, але Марія в цейтноті припустилася вирішальної помилки, після чого одразу склала зброю.

А от Анна цього разу вже не хвилювалася. Вона білими не лише переграла Мамедзаде у дебюті, але й без особливих пригод довела партію до перемоги.

Кажуть, щастить, як першому призеру. В цьому турнірі ці слова можна віднести до Абдумалік. Спочатку вона мала явно гіршу позицію проти Гуніної, потім на шахівниці стояла мертва нічия, та наполеглива Валентина продовжувала вишукувати шанси на виграш, а в результаті – програла.

Лагно виграла у Бульмаги, а Дзагнідзе – у Стефанової. Садуакасова зіграла внічию з Петч.

За два тури до кінця турнірне становище таке: Абдумалік – 7,5 очка з 9, М.Музичук, Мамедзаде и Лагно – по 5,5, Дзагнідзе та Петч – по 5, А.Музичук – 4,5, Стефанова – 4, Кашлинська - 3,5, Саудакасова - 2,5, Бульмага – 1,5.

Петро МАРУСЕНКО, міжнародний майстер