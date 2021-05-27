Гран-прі ФІДЕ: Марія Музичук виходить у лідери

Українка виграла дві з трьох останніх партій на турнірі.

На четвертому етапі жіночого Гран-прі, що триває у Гібралтарі, фортуна нарешті посміхнулася українським шахісткам – сестрам Марії й Анні Музичук. Та й то сказати, не до кінця.

Хоча четвертий раунд виявився цілковито за нашими дівчатами. Марія грала чорними з молодою азербайджанською шахісткою Гюнар Мамедзаде. Музичук-молодша розіграла чорними челябинський варіант сіціліанського захисту.

Довгий час суперниці грали за сучасними теоретичними розробками. Але цей варіант потрібно не лише добре знати, а й відчувати позицію кінчиками пальців. А то зіграєш по теорії, а отримаєш по практиці. Коли знання Гюнар скінчилися, вона почала грати, як кажуть «під себе». І Марія дошкульними ударами добила суперницю. На 28-у ході Мамедзаде склала зброю.

Анна білими проти росіянки Валентини Гуніної вже на третьому ході запропонувала розмін ферзів. Здається, у білих після нього не було жодної переваги. Але психологічно то був вірний хід. Валя належить до тих шахісток, яким здається, що їхній ферзь важить більше, ніж «королева» суперниці. Й Гуніна відмовилася від розміну. Подалі вона теж грала нервово. Партія все ж таки перейшла до закінчення. Й Аня здобула домінацію, спочатку по лінії d, а потім - по 7-й горизонталі. Українка реалізувала перевагу на 73-у ході.

Німкеня Елізабет Петч перемогла грузинку Нану Дзагнідзе. Миром розійшлися Дінара Садуакасова (Казахстан) та Аліна Кашлинська (Росія), а також Антоанета Стефанова з Болгарії з росіянкою Катериною Лагно й Ірина Бульмага (Румунія) з казахською шахісткою Жансуя Абдумалік.

Наступного дня Марія продовжила свою переможну ходу. Вже із самого дебюту вона білими захопила ініціативу в партії проти Бульмаги. Суперниці швидко перейшли до турового закінчення, в якому Музичук чітко реалізувала зайвого пішака.

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Анна чорними грала дуже важливу партію проти Лагно. Зауважу, що першу зустріч дівчата провели, коли їм не було ще й семи років. Обидві жили у Львівській області. І от тепер це міг бути двобій за вихід до турніру претенденток. Бо саме ці дівчата є головними претендентками. Проте суперниці не схотіли ризикувати і відклали розбірки на фініш змагань. Нічия. Гуніна обіграла Садуакасову, Абдумалік – Стефанову, Кашлинська поступилася Петч. Миром розійшлися Дзагнідзе з Мамедзаде.

У шостому турі обидві сестри грали чорними. Без проблем Анна зіграла унічию з колишньою чемпіонкою світу Стефановою. А от Марія боролося проти Абдумалік, яка на цей момент розподіляла з нею перше-друге місця. Й хоча Музичук вдалося певною мірою перехопити ініціативу в сіціліанському захисті, проте певна похибка на 24-у ході не дозволила їй зберегти кращі шанси. Суперниці погодилися на нічию.

Мамедзаде обіграла Кашлинську, Бульмага поступилася Дзагнідзе, а Петч – Гуніній. Садуакасова зіграла внічию з Лагно.

Після шостого раунду становище учасниць таке: Марія Музичук та Абдумалік – по 4,5 очка, Лагно – по 4, Мамедзаде, Петч та Дзагнідзе,– по 3,5, Анна Музичук та Гуніна – по – 3, Стефанова - 2,5, Бульмага та Кашлинська - по 1,5, Садуакасова -1.

28 травня на турнірі заплановано єдиний вихідний день. А потім на фініші, який очікує бути дуже цікавим, шахістки розіграють остаточні місця. Хочу зазначити, що не все ще втрачено у Анни, адже більшість її суперниць – аутсайдери.

Петро МАРУСЕНКО, міжнародний майстер