Сестри Музичук зберегли місця в топ-10 червневого рейтингу ФІДЕ

Міжнародна федерація шахів (ФІДЕ) представила рейтинг-лист станом на 1 червня 2021 року.

В першу десятку списку у жінок як і раніше входять дві українки - ексчемпіонка світу Марія Музичук (коефіцієнт 2544) та її старша сестра Анна Музичук (2535), які посідають 6 і 7 місця відповідно, повідомляє Укрінформ.

Жіночий рейтинг ФІДЕ продовжує очолювати китаянка Хоу Іфань (2658).

У першій сотні найсильніших шахісток світу, крім сестер Музичук, ще троє представниць України: 38. Анна Ушеніна (2429), 47. Юлія Осьмак (2418), 51. Наталя Букса (2413),

У чоловіків впевнено лідирує чемпіон світу норвежець Магнус Карлсен (2847).

У світову сотню входять вісім шахістів України: 40. Юрій Криворучко (2699), 49. Олександр Арещенко (2687), 52. Антон Коробов (2683), 57. Ілля Нижник (2679), 59. Василь Іванчук (2678), 66. Павло Ельянов (2671), 91. Юрій Кузубов (2653), 93. Андрій Волокітін (2652).

На фото: Марія Музичук (ФШУ).