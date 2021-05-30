«Ягуар» НГУ – переможець Суперкубка Героїв АТО України 2021

Команда з Калинівки перемогла в матчі за трофей 2:0.

У суботу, 29 травня, на полі НТБ «Динамо» (Київ) у Віті-Литовській відбувся поєдинок за Суперкубок Героїв АТО України 2021.

Переможця визначали дві найсильніші команди Ліги учасників АТО: чемпіон України 2020 року – «Ягуар» (НГУ) з Калинівки Вінницької області – та найкраща команда країни 2019 року – київська «SB-TEAM» (ЦУ СБУ).

Організатором та засновником змагань є Федерація футболу учасників АТО за підтримки Всеукраїнського Об’єднання «УКРАЇНЦІ РАЗОМ!». Ліга учасників АТО проводиться вже 7 років і це наймасштабніша в Україні програма спортивної реабілітації учасників бойових дій і ветеранів АТО/ООС. На сьогоднішній день до Ліги учасників АТО залучені майже 100 команд, в яких грають понад 3 тисячі захисників України. Футбольні змагання проводяться щотижня, з березня по жовтень, у 42-х містах України.

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Запрошені почесні гості привітали учасників змагань із початком нового сезону. Із привітальними словами для захисників України виступили легендарний гравець київського «Динамо» Володимир Мунтян, Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

«Сьогоднішні суперники – це дві найтитулованіші команди нашого чемпіонату, які з 2016 року завжди виступають у Лізі учасників АТО на високому рівні. Завдяки вашому бажанню, ми будемо проводити ще більше масштабних змагань, щоб кожен українець розумів, що справжня спортивна боротьба на футбольному полі існує серед усіх силових структур, і при цьому за межами майданчика – ви, як один міцний кулак, стоїте на захисті України.

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Також сподіваюся, що спільними зусиллями з Міністеркою у справах ветеранів України проведення наших змагань серед ветеранів-учасників АТО/ООС матиме нарешті ефективну фінансову підтримку команд ветеранів, якої досі ніякої не було», - зазначив президент Федерації футболу учасників АТО та голова правління Всеукраїнського Об'єднання «УКРАЇНЦІ РАЗОМ» Руслан Руденко.

А на завершення офіційної церемонії відкриття Суперкубку Героїв АТО усі присутні вшанували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за Україну.

За останні сім років «Ягуар» (НГУ) та «SB-TEAM» (ЦУ СБУ) вже зустрічалися в двох фіналах, і в обох поєдинках переможець визначався в серії пенальті. Сьогоднішнє протистояння також тривалий час відбувалося у рівній непоступливій боротьбі, і обидві команди мали шанси, щоб повести в рахунку.

Перший тайм пройшов за ігрової переваги команди «Ягуар» (НГУ), яка володіла ініціативою та створила кілька гольових нагод. «SB-TEAM» (ЦУ СБУ), у свою чергу, тримала оборону суперників в тонусі, намагаючись використати свої шанси в контратаках.

Після перерви гравці «SB-TEAM» активніше пішли в наступ, гра стала ще більш динамічною, і небезпечні моменти виникали біля обох воріт – однак голкіпери були на висоті. Доля трофею вирішилася в останню 15-хвилинку, коли «Ягуару» вдалося двічі вразити ворота суперників.

На 77-й хвилині гольовим став швидкий розіграш стандарту, результативну крапку в якому після переведення м’яча з правого на лівий фланг поставив Костянтин Калісецький. А через три хвилини Владислав Совсімов скористався передачею Степана Миколаєвича та подвоїв перевагу. 2:0 – перемога «Ягуара» (НГУ) у Суперкубку Героїв АТО-2021!

Футбольні матчі ветеранів-учасників АТО/ООС мають не лише спортивну та змагальну складову, але й є найширшою в Україні програмою психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій. Тому для гравців основна мотивація у змаганнях – це, перш за все, не виграш кубків і медалей, а єднання та взаємна підтримка.

Принципові суперники на футбольному полі поза ним залишаються самовідданими захисниками нашої держави та бойовими побратимами. Тому не дивно, що дружня атмосфера, принципи гідності та поваги зберігалися між командами і під час вручення нагород: для сьогоднішніх тріумфаторів гравці «SB-TEAM», отримавши свої срібні нагороди, влаштували справжній чемпіонський коридор.

Після завершення поєдинку відбулася урочиста церемонія нагородження, під час якої учасників матчу привітав Герой України, Начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна та почесний президент Федерації футболу учасників АТО Ігор Гордійчук. Окремі індивідуальні відзнаки від Міністерства у справах ветеранів України отримали найкращі гравці обох команд, яких обрали капітани.

Завершило програму проведення ювілейного, 5-го Суперкубку Героїв АТО урочисте виконання військовим хором національного Гімну України.