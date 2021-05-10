Відбулися матчі 1/16 фіналу першого Кубка захисників України з футболу

Матчі 1/16 фіналу нового турніру відбулися 8-9 травня в 16-ти містах України. У зв'язку з карантинними заходами усі учасники пройшли тестування на відсутність COVID-19 та всі матчі проходять з дотримання всіх карантинних вимог та обмежень.

Майже у всіх областях України відбулися матчі 1/16 фіналу першого Кубка захисників України паралельно з матчами 7-го сезону чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2021, передає Укрінформ.

В цьому році в чемпіонаті виступають 98 команд учасників бойових дій, ветеранів російсько-української війни, а в Кубку захисників України 64 команди. Вони гратимуть щотижня з 10 квітня по 14 жовтня та з 17 квітня по 24 серпня відповідно в 42-х містах України, а це більше 1000 матчів за сезон великого футболу та спортивної реабілітації для більше 3000 захисників України.

Незважаючи на те, що за сім років проведення цих змагань жодної системної допомоги від держави чи української асоціації футболу не було, окрім «моральної підтримки» та порожніх обіцянок. Федерація футболу учасників АТО проводить турніри на високому рівні і вони вважаються наймасштабнішими за кількістю проведених матчів за сезон і кількістю залучених учасників бойових дій в Україні.

64 команди учасників першого КУБКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ були розділені на вісім дивізіонів по вісім команд в кожному згідно територіального принципу. Вирішальні матчі відбудуться 23-24 серпня в місті Одесі на стадіоні «Чорноморець». У фіналі наші герої розіграють ще один важливий трофей сезону КУБОК ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ до Дня незалежності України 24 серпня. Організатором та засновником Кубка захисників України, як і чемпіонату України Ліги учасників АТО, є Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського Об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

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Результати матчів 1/16 фіналу:

Дивізіон Схід 1

1) Кривбас АТО (Кривий Ріг, Дніпропетровщина) - Схід НГУ (Харків) 0:2

2) Кремінь АТО (Кременчук, Полтавська область) - Дніпро АТО ЗСУ (Гвардійське, Дніпропетровщина) 4:0

Дивізіон Схід 2

1) Маріуполь АТО (ДонОВК, Маріуполь) - Гепард НГУ (Запоріжжя) 3:1

2) Слов'янськ АТО (Слов'янськ, Донецька область) - Рятувальник ДСНС (Сєвєродонецьк, Луганська область) 2:1

Дивізіон Північ

1) Купол 95 ДШВ ЗСУ (Житомир) - Зіньків АТО Українці Разом! (Полтавська область) матч відбудеться 15.05 2021 о 13.00 СПАРТАК-АРЕНА м. Житомир

2) Старт АТО (Чернігів) - Калібр НГУ (Шостка, Сумська область) 3:4

Дивізіон Київ

1) SB-TEAM ЦУ СБУ (Київ) - AQUILA СБУ (Київ) 3:1

2) Миротворець (Київщина) - Меридіан-ВІТІ ЗСУ (Київ) 2:5

Дивізіон Центр 1

1) Прикордонник ДПСУ (Київ) - Черкаські Козаки АТО (Черкаси) 1:3

2) Кропивницький АТО (Кропивницький) - 27 Бригада НГУ (Київ) 2:0

Дивізіон Центр 2

1) Поділля НГУ (Вінниця) - Ягуар НГУ (Калинівка, Вінницька область) 1:12

2) Фортеця ЗСУ (Кам'янець-Подільський, Хмельницька область) - Поділля АТО (Хмельницький) 2:0

Дивізіон Захід

1) Тернопіль АТО (Тернопіль) - Звягель АТО (Новоград-Волинський, Житомирська область) 4:0

2) Волинь АТО (Луцьк) - Українці Разом (Львів) 4:1

Дивізіон Південь

1) Миколаїв АТО (Миколаїв) - Південна Пальміра НГУ (Одеса) 0:4

2) Вознесенськ АТО НГУ (Миколаївська область) - Херсон АТО (Херсон) 4:1.

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Матчі 1/8 фіналу КУБКА ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ відбудуться 26-28 червня у восьми областях України. Варто зазначити, що Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО та Кубок захисників України – це єдиний в Україні чемпіонат та Кубок з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій – захисників України.

Чемпіонат та Кубок офіційно внесені в Єдиний календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік. Це не лише футбольні всеукраїнські змагання, а наймасштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить з 2015 року.

Учасники розповідають, що основна їхня мотивація – не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО/ООС та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Організатором та засновником цих змагань, як і чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО, змагань на Кубок Об’єднаних Сил та Суперкубок Героїв АТО/ООС України, а також співорганізатором чемпіонату Європи з футболу серед ветеранів війни, уже традиційно виступила Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання учасників АТО «Українці-Разом!».

Додаткова інформація на офіційних сайтах Федерації футболу учасників АТО football.ukrazom.org та Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці-Разом!» ukrazom.org

Фото: ukrazom.org