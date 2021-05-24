29 травня зіграють матч за Суперкубок Героїв АТО України 2021

Трофей розіграють ФК «ЯГУАР» НГУ та ФК SB TEAM ЦУ СБУ.

29 травня о 13:00 на Навчально-тренувальній базі Динамо Київ в Конча-Заспі відбудеться матч за Суперкубок Героїв АТО України 2021 між двома найтитулованішими командами футбольної Ліги учасників АТО: чемпіонами України 2020 року – ФК «ЯГУАР» НГУ (м. Калинівка, Вінницька область) та чемпіонами України 2019 року – ФК SB TEAM ЦУ СБУ (м. Київ).

А перед початком цього яскравого футбольного протистояння пройде жеребкування 1/8 фіналу КУБКА ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, матчі якого відбудуться 26-28 червня у восьми областях України.

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Варто зазначити, що Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО та Кубок Захисників України – це єдиний в Україні чемпіонат та Кубок з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій – захисників України. Чемпіонат та Кубок офіційно внесені в Єдиний календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік.

Це не лише футбольні всеукраїнські змагання, а наймасштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить з 2015 року. Учасники розповідають, що основна їхня мотивація – не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО/ООС та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

Організатором та засновником цих змагань, як і чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО, змагань на Кубок Об’єднаних Сил та Суперкубок Героїв АТО/ООС України, а також співорганізатором чемпіонату Європи з футболу серед ветеранів війни, уже традиційно виступила Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського об’єднання «Українці Разом».

Додаткова інформація на офіційних сайтах Федерації футболу учасників АТО football.ukrazom.org та Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці Разом!» ukrazom.org.