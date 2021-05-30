Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Кубку Захисників України-2021

Матчі зіграють 26-28 червня у восьми областях України.

29 травня на навчально-тренувальній базі «Динамо» (Київ) перед фінальним матчем за Суперкубок Героїв АТО України 2021, з легкої руки легенди українського футболу Володимира Мунтяна шістнадцять кращих команд 1/8 фіналу першого Кубку Захисників України 2021 дізналися своїх суперників, передає Укрінформ.

У зв'язку з карантинними заходами усі учасники проходять тестування на відсутність COVID-19 та всі матчі проходять з дотримання всіх карантинних вимог та обмежень. Сезон 2021 року виявився вдвічі насиченішим футболом для захисників України, адже Федерація футболу учасників АТО проводить одночасно два повноцінних всеукраїнських турніри.

Майже у всіх областях по Україні відбуваються матчі першого Кубка Захисників України паралельно з матчами 7-го сезону чемпіонату України з футболу серед команд Ліги учасників АТО на КУБОК ГЕРОЇВ АТО 2021.

В цьому році в чемпіонаті виступають 98 команд учасників бойових дій, ветеранів російсько-української війни (сьомий фінал 14 жовтня в Києві на стадіоні «Динамо» імені Лобановського), а в Кубку Захисників України 64 команди (перший фінал 24 серпня в Одесі на стадіоні «Чорноморець»). Вони грають щотижня з 10 квітня по 14 жовтня та з 17 квітня по 24 серпня відповідно в сорока двох містах України, а це більше 1000 матчів за сезон великого футболу та спортивної реабілітації для більше 3000 захисників України.

Незважаючи на те, що за сім років проведення цих змагань жодної системної допомоги від держави чи української асоціації футболу не було, окрім «моральної підтримки» та порожніх обіцянок, Федерація футболу учасників АТО проводить їх на високому рівні і ці заходи вважаються наймасштабнішими за кількістю проведених матчів за сезон і кількістю залучених учасників бойових дій в Україні.

Результати жеребкування 1/8 фіналу:

1) Волинь АТО (Луцьк) - Черкаські Козаки АТО (Черкаси)

2) Кропивницький АТО (Кропивницький) - Меридіан-ВІТІ ЗСУ (Київ)

3) Маріуполь АТО (Маріуполь, Донецька область) - SB TEAM ЦУ СБУ (Київ)

4) Тернопіль АТО (Тернопіль) - Ягуар НГУ (Калинівка, Вінницька область)

5) Зіньків АТО Українці Разом (Зіньків, Полтавська область) - Кремінь АТО (Кременчук, Полтавська область)

6) Фортеця ЗСУ (Кам'янець-Подільський, Хмельницька область) - Вознесенськ АТО НГУ (Вознесенськ, Миколаївська область)

7) Калібр НГУ (Шостка, Сумська область) - Схід НГУ (Харків)

8) Слов'янськ АТО (Слов'янськ, Донецька область) - Південна Пальміра НГУ (Одеса)

Матчі 1/8 фіналу КУБКА ЗАХИСНИКА УКРАЇНИ відбудуться 26-28 червня у восьми областях України.

Варто зазначити, що Всеукраїнська футбольна Ліга учасників АТО та Кубок Захисників України – це єдиний в Україні чемпіонат та Кубок з футболу серед учасників та ветеранів АТО/ООС, де участь приймають 100% учасників бойових дій – захисників України.

Чемпіонат та Кубок офіційно внесені в Єдиний календар фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2021 рік. Це не лише футбольні всеукраїнські змагання, а наймасштабніша в Україні програма психологічної та фізкультурно-спортивної реабілітації учасників бойових дій, яка проходить з 2015 року. Учасники розповідають, що основна їхня мотивація – не перемога. Це вже стало своєрідною традицією, форматом згуртування ветеранів, залучення їх до футбольних змагань, промоцією цього виду спорту і здорового способу життя, вшануванням героїв АТО/ООС та вдосконалення військово-патріотичного виховання дітей та молоді.

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Організатором та засновником цих змагань, як і чемпіонату України серед команд Ліги учасників АТО на Кубок Героїв АТО, змагань на Кубок Об’єднаних Сил та Суперкубок Героїв АТО/ООС України, а також співорганізатором чемпіонату Європи з футболу серед ветеранів війни, уже традиційно виступила Федерація футболу учасників АТО під егідою Всеукраїнського Об’єднання «Українці Разом!».

Додаткова інформація на офіційних сайтах Федерації футболу учасників АТО football.ukrazom.org та Всеукраїнського об'єднання учасників АТО «Українці-Разом!» ukrazom.org