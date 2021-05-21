Зеленський призначив стипендії видатним спортсменам та їхнім тренерам

Глава держави Володимир Зеленський призначив стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

Як передає Укрінформ, відповідний Указ № 206/2021 опублікований на сайті глави держави.

Стипендії призначені дванадцятьом спортсменам за перші місця на чемпіонатах Європи у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також Президент призначив одинадцять стипендій для їхніх тренерів - у розмірі 4,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За друге місце на чемпіонатах Європи Президент призначив нагороди двом спортсменам у розмірі 8 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та трьом тренерам - у розмірі 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зеленський також призначив стипендії за третє місце на чемпіонатах Європи 15 спортсменам - у розмірі 7 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та 19 тренерам - у розмірі 1,75 – 3,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, Президент призначив стипендії молодим спортсменам України з олімпійських видів спорту та їх тренерам - за призові місця на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі).

Також Зеленський призначив стипендії Президента України перспективним спортсменам України з олімпійських видів спорту за перше - третє місце на чемпіонатах Європи серед юніорів (юніорок).

Цей Указ набирає чинності з 1 червня 2021 року.

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Також Зеленський вніс зміни до Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів, затвердженого Указом від 13 листопада 2019 року № 844. Відповідний указ №207/2021 від 21 травня опубліковано на сайті глави держави.

Зокрема, абзац перший пункту 2 викладено в такій редакції:

"2. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени зі складу збірних команд України, які зайняли в поточному році перше – третє місце на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу або Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі), та їх тренери, а також спортсмени, які зайняли перше – третє місце на Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок) з олімпійських видів спорту в олімпійських номерах програми з додержанням умов, правил та вимог, аналогічних проведенню останніх Олімпійських ігор або визначених на наступні Олімпійські ігри", - йдеться у документі.

Крім того, у тексті Положення слова "Міністерство культури, молоді та спорту України" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство молоді та спорту України" у відповідному відмінку.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня Зеленський призначив стипендії для видатних спортсменів із паралімпійських і дефлімпійських видів спорту та їх тренерів.