Українець Насібов здобув олімпійську ліцензію в греко-римській боротьбі

Це третя путівка на Олімпіаду-2020 для нашої збірної з греко-римської боротьби.

Український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов (вагова категорія до 67 кг) вийшов у фінал Світового ліцензійного турніру у Софії і здобув путівку до олімпійського Токіо, передає Укрінформ.

У півфіналі турніру в Софії Насібов переміг японця Шого Такахаші (10:3). У фінальній сутичці українець боротиметься проти Карена Асланяна з Вірменії.

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Раніше олімпійські ліцензії виграли двоє представників нашої збірної з греко-римської боротьби – Ленур Теміров (вага до 60 кг) і Жан Беленюк (вага до 87 кг).

Як повідомляв Укрінформ, українка Алла Белінська завоювала ліцензію на Олімпіаду-2020. Це 5 олімпійська ліцензія для збірної України з жіночої боротьби.

Фото: United World Wrestling