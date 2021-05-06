Українець Михайлов завоював ліцензію на Олімпіаду в Токіо у вільній боротьбі

Для України це друга ліцензія у вільній боротьбі.

Український борець вільного стилю Василь Михайлов завоював ліцензію на Олімпійські ігри в Токіо, повідомляє Укрінформ. Він виступає в категорії до 74 кг.

Сьогодні Михайлов вийшов у фінал олімпійського кваліфікаційного турніру, який проходить в болгарській Софії. У півфіналі українець переміг представника Ізраїлю Мітчелла Фінесілвера.

У вирішальній сутичці за золото турніру в Софії Михайлов зустрінеться з Магомедхабібом Кадімагомедовим з Білорусі.

Нагадаємо, для України це друга ліцензія на Олімпіаду у вільній боротьбі. Раніше пропуск на Ігри в Токіо отримав Олександр Хоцяновський (до 125 кг).

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